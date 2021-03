Sicilia, muore Cinzia, insegnante di 46 anni. Aveva fatto il vaccino

Palermo - E’ morta nella notte tra sabato e domenica nel reparto rianimazione dell’ospedale Policlinico di Palermo, Cinzia Pennino, l’insegnante di 46 anni ricoverata d’urgenza due giorni fa in gravissime condizioni per una sospetta tromboembolia.

Nove giorni fa Cinzia aveva fatto il vaccino, non aveva patologie e stava bene. Non è dimostrato in alcun modo che la causa della morte sia da ricondurre al vaccino. Sui social la notizia della sua morte: “Lei è… la Prof di mio figlio … figlia sorella compagna amica … non è un numero … non è statistica … Lei è Cinzia … Che la terra ti sia lieve ❤💔” si legge in un post.

“Era una seconda mamma per i nostri figli”, si legge, e c'è chi domanda parlando di “febbre, dolori forti allo stomaco dopo il vaccino e morte sopravvenuta per trombi sparsi e polmonite fulminante”.