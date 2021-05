Sicilia, nonno trafficante faceva contare i soldi alla nipotina

Palermo - Utilizzava la nipotina per il conteggio del denaro riscosso, per farla esercitare in aritmetica. "Conta i soldi, guarda quanti sono''. Il nonno pusher usava la nipotina di nove anni per contare i soldi appena incassati dalla cessione della droga. È lo spaccato allarmante che emerge dall'ultima operazione antidroga della Polizia di Palermo che ha smantellato un fiorente traffico di cocaina che da Partinico arrivava sino a diversi comuni del Trapanese.

I poliziotti del commissariato di Partinico, con personale della Squadra Mobile, hanno eseguito 30 misure cautelari: 11 in carcere, 15 arresti domiciliari e 4 obblighi di firma.

''È emersa la totale assenza di scrupoli - ha detto il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, durante la conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del blitz - dell'uomo che spacciava davanti la nipotina''. E così la piccola diceva al nonno, facendo riferimento a un film sul traffico di droga visto in tv: ''Facciamo come loro che imbottiscono uomini e donne e li fanno partire?''.