Sicilia, perde il controllo della moto, muore a 26 anni

Ribera, Agrigento - Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio a Ribera, in centro. La vittima è Filippo Campanella, un motociclista di 26 anni. Il ragazzo avrebbe improvvisamente perduto il controllo della sua moto, finendo fuori strada. I soccorsi sono stati immediati.

Nei pressi del luogo dell’incidente è anche atterrato un elicottero del 118, con l’obiettivo di accelerare l’eventuale trasferimento in un ospedale attrezzato. I tentativi dei sanitari di rianimare il ragazzo, tuttavia, si sono rivelati inutili. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, poi il decesso. Inutile il trasferimento in ospedale. Un incidente autonomo le cui dinamiche sono ancora da chiarire. Il giovane ha perso il controllo della sua moto Kawasaki 750 rovinando a terra. Era a pochissime decine di metri dalla sua abitazione in via Monte Cervino.