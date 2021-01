Sicilia regione con più nuovi contagi in Italia (1.278 casi), 38 morti

Sono stati 1.278 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ questo il dato che emerge dal bollettino del 18 gennaio del ministero della Salute. I morti sono stati invece 38 e il totale è salito a 3.027. In leggero calo i ricoveri in terapia intensiva (ad oggi 205, -3 rispetto a ieri).