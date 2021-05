Biancavilla, Catania - Un morto e un ferito. E' il tragico bilancio dell'incidente stradale in cui ha perso la vita un 17enne di Biancavilla, stamani, intorno alle 8.

Il ragazzo alla guida dello scooter si stava recando a scuola, ospitando sulla sella della moto un amico, quando è andato a sbattere in maniera autonoma contro un marciapiede. Nonostante indossasse il casco, le ferite che ha riportato non gli hanno lasciato scampo. Ferito l'amico, trasportato in ospedale.