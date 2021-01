Sicilia zona rossa, multe e controlli in corso FOTO | VIDEO

Primi dati in alcune province siciliane sui controlli in corso sull’Isola dopo l’instaurazione della zona rossa. Nelle due prime giornate, domenica e lunedì, solo in provincia di Palermo sono state multate 134 persone "perché prive di una motivazione che ne legittimasse la presenza in strada" tra le oltre 3.500 fermate, tra cui 4 automobilisti e 3 passeggeri atterrati a Punta Raisi senza “i requisiti (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita o motivi di salute) che ne giustificassero l'ingresso nel territorio regionale”. Un 21enne, senza mascherina, è stato arrestato per aver reagito aggredendo gli agenti. Di 555 attività commerciali ispezionate soltanto una è stata sanzionata, il che conferma il trend disciplinato della regione rispetto a quanto visto in altre.

Anche da Trapani e provincia, nel secondo video allegato, arrivano i numeri raccolti finora da posti di blocco e pattugliamenti: qui sono oltre 50 i cittadini multati per spostamenti immotivati ma anche per inosservanza del divieto di assembramento, riscontrato in particolare “nei pressi di distributori di bevande self-service”. I controlli coinvolgono in tutta la Sicilia polizia di Stato e municipale, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza come vediamo nella carrellata fotografica delle diverse forze dell'ordine, impegnate in questi giorni in tutte le province. Per il momento non è scoppiata alcuna “rivolta” e il coprifuoco, in particolare, è stato ovunque rispettato: nell’ultimo filmato, ad esempio, l'Agrigento by night filmata da un residente.