Siciliano folle arrestato in Piemonte dopo un inseguimento di 64 km VIDEO

Arona, No - Non ha alcuna spiegazione logica il gesto di F.C, un turista palermitano 53enne inseguito ieri per 64 chilometri da Macugnaga ad Arona, lungo la SS549, prima di essere arrestato dai carabinieri per resistenza aggravata e continuata, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. L’uomo, alla guida di una Wolkswagen T-Roc grigia, non si è fermato l’alt intimato a un normale posto di blocco proseguendo la corsa a tutto gas: l’automobilista, già con una pattuglia alle calcagna, ha forzato altri due posti di controllo predisposti dalla centrale operativa fino alla barriera di Arona, dove ha trovato tutti i caselli completamente bloccati da altre volanti di militari e polizia stradale, che l’aspettavano letteralmente al varco.

Il 53enne ha frenato, tentando di invertire la marcia per reimmettersi sulla carreggiata opposta, ma a quel punto è stato circondato dalle auto delle forze dell’ordine: nonostante non avesse più vie di fuga, il folle ha iniziato a speronare le vetture a suon di manovre. Alla fine i carabinieri sono riusciti a rompere il finestrino della sua macchina e a spegnerla sfilando le chiavi dal cruscotto. Nel filmato girato da un conducente, lo vediamo accerchiato dagli inseguitori. Ammanettato, non ha saputo fornire alcuna spiegazione razionale al suo gesto: non aveva commesso alcun reato, non trasportava nulla di illecito né era ricercato o guidava in stato di alterazione da alcol e droghe. Anche l’auto, noleggiata, era perfettamente in regola con documenti e assicurazione. Ora è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.