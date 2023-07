Siciliano Valentino Restivo muore in un incidente a Pomezia

Pomezia, Roma - Si chiamava Valentino Restivo e aveva 37 anni, il motociclista morto ieri pomeriggio, intorno alle 17, dopo un terribile scontro automobilistico avvenuto sulla Pontina Vecchia, nel comune Pomezia, al confine con Ardea. L’uomo aveva due bambini piccoli e si era trasferito nei Castelli Romani dopo avere lasciato Borgetto, il suo paese di origine in provincia di Palermo, dove sono in tanti a piangerne attoniti la morte.

Mestizia ad Albano, ma anche in altri paesi della zona, come Ciampino, dove lo conoscevano in molti per via del suo lavoro come corriere di Amazon. Lo sfortunato motociclista è deceduto dopo che la sua moto è finita contro una utilitaria, una Hyundai, il cui conducente non ha riportato ferite. Vano ogni tentativo dei sanitari del 118 di tenerlo in vita.

Valentino Restivo, che si era ben integrato ai Castelli Romani ed amava uscire in bicicletta per goderne degli splendidi paesaggi, lascia l’amata moglie Sabrina, con la quale era convolato a nozze nel 2016, e due bambini maschi di appena 4 e 2 anni.

La sua salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Torvergata, per essere sottoposta all’esame autoptico.