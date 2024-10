Simone Farinelli morto a Pianoro, la sua auto travolta dalla piena

Bologna - Era residente ad Ozzano Emilia, nel Bolognese, Simone Farinelli, il 20enne che è morto dopo essere stato travolto da un'ondata di piena del fiume Zena a Botteghino di Zocca. Con il fratello la vittima aveva raggiunto in auto il paese sull'Appennino bolognese dove abita il compagno della madre, quando sono stati sorpresi dell'acqua del fiume Zena. Mentre il fratello è riuscito a liberarsi e uscire dall'abitacolo, Simone non ce l'ha fatta. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina dall'elicottero dei vigili del fuoco che stava perlustrando la zona. Il fratello, da quanto si è saputo, ha trascorso invece la notte insieme ad altri sfollati nella palestra di Pianoro.

News Correlate Maltempo a Bologna, morto un ragazzo di 20 anni

Poco dopo le 8 di domenica 20 ottobre è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona che dalla notte tra sabato e domenica era considerata ancora "un disperso" a Botteghino di Zocca, nel Bolognese. Stava viaggiando a bordo della sua auto quando, improvvisamente, è stato travolto dalla piena del torrente Zena. L’ha travolto e non gli ha lasciato scampo. Ora sono in corso le operazioni di recupero del corpo. Simone, 20 anni, nato nel Bresciano ma residente a Ozzano Emilia, che si trovava in auto con il fratello. Quest'ultimo, probabilmente, ha dato l'allarme.

E proprio con il fratello, poco prima della tragedia, la vittima aveva raggiunto in auto il paese sull'Appennino bolognese dove abita il compagno della madre, quando sono stati sorpresi dell'acqua del fiume Zena. Mentre il fratello è riuscito a liberarsi e uscire dall'abitacolo, Simone non ce l'ha fatta. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina dall'elicottero dei vigili del fuoco che stava perlustrando la zona.