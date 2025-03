Simonetta Kalfus morta dopo la liposuzione, il chirurgo Carlo Bravi (indagato): «Sono disperato»

Roma - «Dire che sono disperato per quanto accaduto è dire poco». Sono le prime parole del chirurgo estetico Carlo Bravi non appena esce dallo studio di via Tito Labieno, Cinecittà. Mentre è in corso l’ispezione del NAS nella sua clinica, ad Ardea si sta celebrando il funerale di Simonetta Kalfus, 62enne deceduta 12 giorni dopo aver subito una liposuzione nella clinica privata del professor Bravi ora indagato insieme ad altri due medici.

Dopo oltre sei ore di ispezione, Bravi è uscito accompagnato dai militari. Sulle condizioni mediche precipitate della signora Kalfus replica: «Chi lo dice che le cose siano andate così? È uscita solo la versione della Procura. Ci sono comunque le indagini in corso». Poi il chirurgo si trincera dietro il silenzio e si allontana dalla clinica di via Labieno. Intanto proseguono le indagini della Procura che dopo aver indagato i tre medici per la morte della 62enne, ha incaricato i militari del NAS di procedere con le ispezioni nella clinica. Accertamenti e controlli che sono scattati questa mattina alle 10 e sono terminati alle 14,30.