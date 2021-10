Fulmine cade su una casa a Vittoria

Vittoria - Stasera alle 19 un fulmine si è abbattuto sul terrazzo di un appartamento a Vittoria. All’ultimo piano di un edificio civile in largo don Pino Puglisi, nel quartiere Forcone, alle spalle della scuola Portella della Ginestra. Il fulmine ha provocato l’incendio di alcuni elettrodomestici che si trovavano nel terrazzo e le fiamme si sono propagate all’interno.

I danni sono gravi, anche se le fiamme hanno riguardato solo uno degli appartamenti, ma l’intero stabile, con alcune famiglie, è stato evacuato. Non ci sono stati danni a persone, ma tutti sono riusciti ad abbandonare in tempo l’edificio. Sono in corso i rilievi dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.