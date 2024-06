Sinome Gnoffo, 18 anni appena compiuti, l'incidente, la morte

Palermo - Ci sarebbe lo scontro con un’altra moto all’origine dell’incidente stradale che nella serata di ieri, 31 maggio, è costato la vita a un ragazzo palermitano di 18 anni, Simone Gnoffo. Mentre sono in corso le indagini della polizia municipale, emergono i primi elementi.

L’incidente è avvenuto in via Pietro Bonanno a Palermo, la strada che sale lungo il Monte Pellegrino, nei pressi del Castello Utveggio. Con la sua moto Simone è finito contro un palo. Secondo il racconto di alcuni ragazzi, Gnoffo potrebbe non essere uscito di strada da solo, probabilmente la moto di chi era dietro ha urtato la sua. Un'ipotesi che è al vaglio del personale dell'infortunistica della polizia municipale, la quale precisa che al momento non c'è alcuna certezza. Saranno le verifiche in corso probabilmente a stabilire la dinamica dell'incidente. Gnoffo indossava il casco, secondo quanto dicono alla polizia municipale. È morto in ospedale, a Villa Sofia, nonostante i tentativi di salvarlo. Aveva compiuto 18 anni da poco.

La notizia della scomparsa ha sconvolto tutta la famiglia composta da padre Mimmo, dalla madre Anna Cusimano, insegnante al liceo scientifico Ernesto Basile e dalla sorella Sofia, di 20 anni. Simone, aveva un legame speciale con i suoi nonni, tanto da essere stato lui ad accompagnarli alle nozze d’oro di nonna Caterina lo scorso ottobre.

Il ragazzo frequentava il quarto anno dell’istituto Einaudi- Pareto. Davanti al pronto soccorso si è formato un gruppo di giovani. Tra di loro i compagni di classe di Simone. Amici, parenti e familiari si sono uniti al dolore.