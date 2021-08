Siracusa, cadavere sotto il Ponte Umbertino

Siracusa - Un cadavere sotto il Ponte Umbertino, all’ingresso di Ortigia: il macabro ritrovamento è avvenuto stamattina da parte di un passante, che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è arrivato per primo il personale del 118, che però non ha potuto che constatarne il decesso. Quindi sono giunti polizia, carabinieri, municipale e anche vigili del fuoco, impegnati nel recupero del corpo.

Le forze dell'ordine hanno appurato che la vittima è un 76enne sofferente di una grave patologia e sottoposto di recente a un importante intervento chirurgico di tracheotomia: secondo le prime ipotesi, sarebbe caduto in acqua senza riuscire piu' a risalire. Ancora da verificare quando e come sia finito in mare, ma sul corpo non sembra esserci traccia violenza. La Procura ha disposto comunque l’autopsia, per sciogliere i dubbi su cause e dinamica del decesso.