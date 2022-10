Siracusa-Catania, auto falcia due ciclisti, uno è morto

Catania - Un uomo di 57 anni, Alfredo Floridia, ingegnere e docente di matematica all’Istituto Vittorini-Gorgia di Lentini, è rimasto vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 114 tra Siracusa e Catania.

Il professore era in sella ad una bicicletta insieme ad un amico, quando, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale di Catania, sono stati travolti da una macchina. La vittima è deceduta poco dopo, l’altro ciclista ha riportato delle gravi ferite ed è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’impatto sull’asfalto è stato fatale per il professore di matematica. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118, interventi subito dopo la segnalazione. L’amico, seriamente ferito, è stato trasportato nell’ospedale Cannizzaro di Catania.