Siracusa città amica dei maiali: il nuovo avvistamento VIDEO

Siracusa - I residenti del quartiere della Mazzarronna continuano, inutilmente, a postare sui social filmati con famiglie di maiali tranquillamente al pascolo in città: dopo l’avvistamento sulla statale di un paio di settimane fa, un altro gruppo di suini è stato notato aggirarsi ieri in via Algeri. "Distesi al sole, sulle aiuole, a passeggio, in mezzo ai sacchi di spazzatura: sono sempre lì, sembra quasi che Siracusa si sia abituata anche a questo" scrive l'utente denunciando lo "scaricabarile di più enti e istituzioni: il classico fallo tu, che poi lo faccio io...".