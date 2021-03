Siracusa, città fattoria: dopo maiali e cavalli, sfilano le mucche VIDEO

Siracusa – Non tutti i siracusani gradiscono la vocazione agricola che sta assumendo il capoluogo, trasformato in un red carpet di animali da cortile e da allevamento da molti residenti che hanno ridotto a masserie gli spazi verdi attorno alla città. Anche oggi proseguono gli avvistamenti da parte di cittadini e automobilisti di passaggio: nelle nuove immagini che circolano sul web una mandria di mucche al pascolo dentro la rotatoria nord, in località Belvedere.