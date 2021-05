Siracusa, donna contesa: brucia l’auto del rivale in amore VIDEO

Siracusa – Passati 4 mesi pensavano ormai di averla fatta franca, e invece stamani la squadra mobile ha emesso gli avvisi di conclusione indagini nei confronti di tre giovani - di cui due fratelli di 21 e 24 anni - che lo scorso 9 gennaio hanno dato alle fiamme un’auto parcheggiata in una area condominiale, in via Italia, nella zona nord della città. Secondo quanto emerso nelle indagini, l’intimidazione è legata a dei contrasti nella sfera sentimentale: il proprietario della macchina avrebbe corteggiato la donna di cui è innamorato uno degli autori del rogo, che avrebbe dunque organizzato insieme ai complici la spedizione punitiva. Per appiccare le fiamme hanno usato del liquido infiammabile, per poi fuggire in sella agli scooter. Decisive, per identificarli, le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.