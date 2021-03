Siracusa, famiglia di maiali a spasso in città: «This is Sicily» VIDEO

Siracusa - «Ragazzi questa è Siracusa, the pork is on the road». Il simpatico filmato girato e condiviso su Facebook da un automobilista, tra l’incredulo e il divertito. In realtà, al di là delle risate, è da mesi che i residenti del quartiere degradato della Mazzarrona inviano inutilmente segnalazioni alle forze dell’ordine, allarmate da una situazione di oggettivo allarme sanitario che riguarda tutto il circondario. Da dove provengono le mandrie di suini affamati, con piccoli al seguito? Gli abitanti riferiscono di zone, a ridosso dei complessi di edilizia popolare, trasformate in micro allevamenti di animali da cortile e perfino di cavalli.