Siracusa, il giorno dopo l’incidente di Msc Sinfonia, "era un rischio"

Siracusa - "L'avevamo detto. È fuori da ogni regola ormeggiare lì una nave di quelle dimensioni".

La Procura di Siracusa aprirà un fascicolo sulla rottura degli ormeggi della Masc Sinfonia a causa del maltempo, ma già ieri si è scatenato sui social il dibattito sulle eventuali responsabilità e sull’opportunità di mantenere – tra l’altro ferma in sosta tecnica senza passeggeri a bordo– una nave da crociera di stanza a Siracusa.

Tante le prese di posizioni, poche quelle di chi ne capisce e con la marineria ha un buon rapporto. Non è passato inosservato il post dello Yacht Club Lakkios, che in primis ha espresso solidarietà e incoraggiamento ai titolari del Marina Yachting Siracusa colpiti…dalla nave. E poi è anche entrato nei dettagli, definendo l’incidente di una “gravità inaudita”. “È fuori da ogni regola di buona marineria ormeggiare una nave alta 54metri, lunga 275metri e con una stazza di 65.000 ca tonnellate perfettamente incidente alla direzione del vento di oggi – con un angolo di 90º – e soprattutto in considerazione dell’intensità del vento, intensità confermata per oggi e anche domani da più modelli meteorologici. In attesa che le autorità competenti chiariscano e si capiscano le volontà e le scelte decisionali intraprese dai Comandanti, rivolgiamo il nostro più affettuoso, umile e incoraggiante abbraccio ai titolari del Marina Yachting Siracusa. Il Marina storico nel cuore di Ortigia è stato completamente distrutto non dalla forza della natura, ma dall’imperizia umana”.