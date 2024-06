Siracusa, incidente agli svincoli, grave un motociclista

Siracusa - Grave incidente lungo la statale 124, all’altezza dello svincolo autostradale di Siracusa sud. Per cause ancora da accertare, è avvenuto poco prima di mezzogiorno un violento impatto tra un’auto ed una moto. Nello scontro, ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla due ruote, trasportato in codice rosso all’Umberto I di Siracusa dal personale del 118. Illesi gli occupanti della vettura.