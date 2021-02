Siracusa: “nonnetto” solo in mezzo alla strada, tutte le mattine VIDEO

Siracusa - “Nonnino che rischia la vita tutti i giorni, blocca le auto, lasciato solo,e chi di dovere?” si chiede Tony Sbriglio, l’utente Youtube che ieri ha diffuso questo filmato in Rete. “Quasi tutte le mattine un nonnetto, incautamente, si posiziona in mezzo alla strada e blocca le auto ed i ciclomotori. Non comprende il pericolo e rischia la vita” scrive l’automobilista, che sostiene di aver “segnalato” la circostanza.