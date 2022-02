Slittini pirata, 4 siciliane travolte e fratturate e un malore FOTO

Palermo – Un weekend da dimenticare alla stazione sciistica sul pianoro di Piano Battaglia. Tre giovani donne sono finite in ospedale domenica travolte da slittini pirata, mentre si trovavano sul pianoro: una palermitana di 32 anni, che ha riportato un sospetto trauma cranico, e due 17enni - una di Riesi e l'altra di Termini Imerese, entrambe con una probabile frattura alla caviglia sinistra.

Tutte e 3 le traumatizzate sono state immobilizzate, messe in barella e trasportate alla guardia medica a bordo del gatto delle nevi della Protezione civile siciliana. L'ultimo intervento, in serata, ha riguardato un 50enne di Monreale che ha accusato un malore per una crisi ipoglicemica, davanti il rifugio dello Scoiattolo. Sabato invece due volontari hanno soccorso una 56enne, che si era procurata una frattura al polso sinistro, anche lei dopo essere stata travolta da uno slittino nei pressi della chiesetta della Madonna delle nevi.