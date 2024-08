Smart con 4 persone a bordo si ribalta: muore bimba di 8 anni

Giugliano - Erano in quattro in una macchina a due posti: una Smart Fortwo: i genitori con due figlie di 16 e 8 anni. E questa mattina, poco dopo le 5, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità, in via Domitiana - all'altezza del civico 99 - a Giugliano, in provincia di Napoli, l'autovettura si è ribaltata.

Nello schianto è morta sul colpo la bimba più piccola, di otto anni, Ricoverata, all'ospedale di Pozzuoli, con ferite e fratture la sorella sedicenne. Nello stesso pronto soccorso, ma solo in osservazione, la madre. Mentre per il padre che era alla guida solo qualche escoriazione.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e sono intervenuti sul luogo dell'incidente insieme ai soccorsi, nel piccolo cofano posteriore c'era la ragazza di 16 anni. La bimba di otto anni era invece seduta in braccio alla madre sul sedile anteriore, senza cintuera di sicurezza.

Potrebbe essere stata l'alta velocità o una brusca manovra, ma anche il peso eccessivo di un'autovettura omologata per due persone ma sulla quale viaggiavano in quattro, ad aver causato o facilitato il ribaltamento. I sanitari hanno cercato di rianimare la bimba, ma senza risultato. Poi la corsa verso l'ospedale per trasportare gli altri feriti.