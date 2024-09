Smart rubata, inseguimento da film alla Playa di Catania

Catania - La notizia è stata riportata da Laura Distefano su La Sicilia.

Il ladro di una Smart ha forzato un posto di blocco della guardia di finanza. Ne è scaturito un folle inseguimento che si è concluso con un incidente in cui sono rimasti coinvolti la pattuglia dei militari e anche un furgoncino di un corriere. Lo schianto, violentissimo, è avvenuto all’incrocio tra via Playa e via Crocifisso. Il ladro è scappato a piedi ed è riuscito a far perdere le sue tracce.