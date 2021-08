Soccorso catamarano ribaltato al largo di Marina di Modica

Modica - Nel tardo pomeriggio di ieri la Capitaneria di Porto di Pozzallo è stata impegnata in attività di soccorso e assistenza a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa.

In particolare, perveniva la segnalazione a mezzo della quale si riportava la notizia di tre persone che, a seguito del ribaltamento del catamarano di circa tre metri su cui viaggiavano, erano cadute nello specchio acqueo antistante la località Punta Regilione nel comune di Modica.

I militari della Guardia Costiera a bordo dell’unità S.A.R. CP 325, immediatamente intervenuti sul luogo della segnalazione, traevano in salvo i malcapitati per fortuna in buono stato di salute seppur spaventati, evitando peggiori conseguenze in considerazione delle non ottimali condizioni meteomarine in zona.

Successivamente, il catamarano, una volta ripristinata la navigabilità, è rientrato in sicurezza presso il Circolo Velico di Maganuco scortato dalla CP 325.