Sofia Costantino, 25 anni, trovata morta in casa

Termini Imerese, Pa - Una tragedia ha sconvolto stamani la comunità di Termini Imerese: Sofia Costantino, 25 anni (foto), è stata ritrovata morta presso la sua abitazione. La ragazza era molto conosciuta in città per il suo lavoro di banconista presso il Gran Caffè Operà. La giovane lascia una famiglia e una bimba di appena due anni: le cronache locali parlano di un malore improvviso mentre si preparava per andare a lavoro, dunque cause "naturali", ma la vicenda è solo all'inizio e le informazioni sulla dinamica della scoperta del corpo e le condizioni di salute della donna sono ancora frammentarie.

Quel che è certo, è l’immenso dolore che la prematura scomparsa sta suscitando sui social dove il profilo di Sofia, ancora attivo, si è riempito di messaggi di cordoglio di conoscenti e non: "Sono il tipo di donna che se voglio la luna, me la abbasso da sola" l’ultimo suo post condiviso in Rete. Tra i tanti ricordi alleghiamo di seguito quello, toccante, di una amica e collega banconista. I parenti, comprensibilmente, sono troppo scioccati per poter parlare.