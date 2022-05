Sono Giulia Sorrentino e Rosario Leto le giovani vittime dell'incidente

Corleone - Una tragedia su cui i carabinieri della compagnia di Corleone stanno lavorando per cercare di ricostruire quanto successo. L’auto che è finita in un burrone e da cui sono usciti i corpi di Rosario Leto di 16 anni e Giulia Sorrentino di appena 18 anni era del padre del ragazzo.

Rosario, dicono gli amici distrutti dal dolore, aveva una passione sfrenata per le auto. Pare che guidasse anche senza ovviamente avere conseguito la patente. E’ la voce che gira in paese sin dall’inizio da quando è stata ritrovata l’auto e che alla guida ci fosse proprio il ragazzo che avrebbe preso l’auto del padre di nascosto. Una versione questa che ancora non viene confermata dagli investigatori che hanno già sentito i genitori del ragazzo morto.

Per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità i militari della compagnia di Corleone devono sentire i due ragazzi che si sono salvati dalla tragedia. I due passeggeri di 19 e 17 anni anche loro di Corleone, sono ricoverati all’ospedale Bianchi e al Civico. Secondo gli ultimi bollettini sanitari le loro condizioni starebbero migliorando ed entrambi sarebbero fuori pericolo. I quattro in auto avrebbero percorso la statale 118 verso Prizzi, per poi fare ritorno. Ma in paese non sono mai arrivati. In un tratto rettilineo della statale sono andati dritti nel burrone. Non ci sarebbero segni di frenata. Chi era alla guida avrebbe perso il controllo.