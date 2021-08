Sorgenti reflue a Chiaramonte: “Manco a Calcutta” VIDEO

Chiaramonte Gulfi – “Nuove sorgenti di acque reflue su corso Kennedy” avverte un cittadino filmando l’acqua che invade la carreggiata, rendendo scivoloso il manto stradale. Raccogliamo la segnalazione diffusa online ieri notte, approfittando per invitare come sempre i lettori - vittime di disservizi e inadempienze - a scriverci all’indirizzo mail info@ragusanews.com allegando foto e video. Il tam tam mediatico è, spesso e purtroppo, l’unica via per dare una smossa alle amministrazioni locali.