Sorrento, morta la giovane balena arenata in porto VIDEO

Napoli - Una piccola balena si è arenata ieri pomeriggio nel porto di Marina Piccola, a Sorrento: chiamata dai pescatori, la Guardia Costiera l’ha aiutata a riprendere il mare aperto ma stamani, pattugliando il largo per accertarsi che il cetaceo non fosse rimasto bloccato nei pressi dello scalo, ha scoperto la sua carcassa. Il triste epilogo come comunicato dalla pagina Facebook ufficiale dell’Area Marina di Punta Campanella: “La balenottera non ce l’ha fatta. Purtroppo è stata individuata morta dai sub della Capitaneria di Porto”. Probabile che sia rimasta ferita a morte da un aliscafo o un traghetto di passaggio.