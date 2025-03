Sos radio raccolto da bimbo: tutti a cercare lo scomparso

Castelvetrano, Trapani - Sono scattate le ricerche di un uomo che ha chiesto aiuto attraverso una radiotrasmittente, dicendo che aveva la gamba ferita e che si trovava a bordo dell’auto in un canalone nella zona della diga Delia di Castelvetrano. Impegnati le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’appello è stato intercettato da una radiotrasmittente con cui giocava un bambino di Castelvetrano a casa; la mamma ha ascoltato e ha avvertito i carabinieri.

Le ricerche sono andate avanti tutta la notte tra le campagne: si sono alzati in volo dei droni con visori a infrarossi dei vigili del fuoco e anche un elicottero di Trapani-Birgi, ma non è stata individuata alcuna persona. Una zona in aperta campagna è stata battuta a piedi dai carabinieri e dai volontari della protezione civile. Stamattina in campo anche il soccorso alpino. Al momento non risulta però alcuna denuncia di scomparsa.