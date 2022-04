Spacca il finestrino, picchia la moglie e prova a investire i figli

Messina - Un 52enne è stato arrestato dalla polizia, ieri a Messina, con l'accusa di aver aggredito la ex moglie. I fatti per cui sono scattate le manette si riferiscono martedì scorso, 12 aprile: ha raggiunto la donna mentre era a bordo della propria macchina in fila a un semaforo e, armato di una fiaccola in cartone pressato di circa 50 centimetri, ha mandato in frantumi il vetro dello sportello, dal lato del guidatore.

Quindi ha colpito ripetutamente l'ex consorte, dimessa dall'ospedale una prognosi di 21 giorni. Infine ha raggiunto i figli maggiorenni, minacciati perché dalla parte della madre, e con la propria automobile avrebbe tentato di investirli. L'uomo dovrà rispondere ora di lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di oggetti atti a offendere.