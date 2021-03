Spacciatore vede poliziotti e getta droga nell'aiuola

Vittoria - Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria ha tratto in arresto D.E., di anni 34, noto alle Forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il soggetto, che veniva notato dagli Agenti aggirarsi per una via di Vittoria, non appena si accorgeva della presenza dei poliziotti, temendo di essere fermato, velocemente cercava di allontanarsi disfacendosi contestualmente di un involucro in plastica, che gettava in una aiuola.

I poliziotti recuperavano subito l’involucro all’interno del quale rinvenivano sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, già confezionata in dosi, nonché denaro contante in banconote di diverso taglio.

Il ritrovamento della droga già suddivisa in dosi e delle banconote di diverso taglio, non hanno lasciato dubbi ai poliziotti sull’attività di spaccio condotta da D.E. e la circostanza che la droga era già pronta essere smerciata tra i consumatori.

Per le risultanze investigative D.E. è stato tratto in arresto e su disposizione dell’A.G sottoposto agli arresti domiciliari.