Spara ad una donna vicina di casa durante una lite, fermato

Licata - Una donna di quarant'anni è stata raggiunta a una gamba da alcuni proiettili esplosi da un uomo con il quale pare stesse discutendo. La sparatoria è avvenuta intorno alle 21,30 a Licata, nell’agrigentino, forse al culmine di una lite. A sparare sarebbe stato un 47enne, subito individuato e fermato all’interno di un garage di sua pertinenza dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Licata. Al momento del fermo aveva ancora addosso l’arma usata per sparare alla donna.

Diverse le ipotesi investigative per spiegare il motivo del folle gesto. Si punta, oltre e banali motivi di vicinato, anche quella del rifiuto delle avances della donna, vicina di casa dello sparatore. La quarantenne è stata trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove si trova ricoverata. Non è in pericolo di vita.