Spara alla figlia e al fidanzato in auto: padre 45enne in carcere

Maniace, Ct - Un 45enne, Massimo Pirriatore, è stato portato in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto e detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico, in seguito a una sparatoria avvenuta nella tarda serata del 21 aprile scorso in corso Cavallaro a Maniace, nel catanese. L'uomo ha fatto fuoco contro la Wolkswagen Golf di un 21enne, che era a bordo con sua figlia, raggiungendo la parte posteriore dell'auto e dandosi poi alla fuga. Entrambi i ragazzi sono rimasti fortunatamente illesi. Pirriatore, poco prima dell’evento, con la propria Smart avrebbe costretto il 21enne a fermarsi.

Scesi entrambi, ha afferrato il giovane per la maglia intimandogli di non infastidire la propria figlia ma, colpito con due pugni al volto, si sarebbe allontanato minacciando che si sarebbe vendicato. Di lì a poco, infatti, il padre è tornato con una pistola semiautomatica ha esploso alcuni colpi contro la Golf - alla presenza di diversi testimoni - facendo perdere le proprie tracce sino alle 17:30 dell’indomani, quando è stato localizzato dai carabinieri. In macchina aveva uno scatolo contenente 18 cartucce calibro 6,35 dello stesso calibro degli otto bossoli trovati sul luogo dell’agguato, ma l’arma non è stata ancora rinvenuta.