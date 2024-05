Spara colpi di pistola a salve sulla Catania-Siracusa

Siracusa - Lui ha 22 anni e gli piace giocare.

Alcuni automobilisti hanno segnalato ieri alla polizia che che da un’autovettura di grossa cilindrata una persona stava sparando colpi di pistola nella galleria San Demetrio sull’autostrada Catania – Siracusa. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di della polizia stradale di Lentini che, attraverso il numero di targa del veicolo sospetto, sono arrivati a un ragazzo di 22 anni, che da qualche tempo aveva acquistato una pistola a salve.

Il giovane mentre si trovava in auto con un amico, non considerando la gravità e la pericolosità del suo gesto, avrebbe sparato per gioco. Il protagonista della vicenda è stato denunciato.