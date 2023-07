Sparatoria a Catania, due feriti, uno gravissimo

Catania - E' accaduto alle 13 nell’appartamento del civico 10 di via Santo Cantone.

In una casa dello stabile popolare dello Iacp sono partiti diversi colpi di pistola. Un albanese di 27 anni è gravissimo all'ospedale Garibaldi. L’indagine è per duplice tentato omicidio. Nella sparatoria infatti c’è stata un’altra vittima: un 43enne (C. L. le sue iniziali) che è stato colpito al collo e che per salvarsi si è letteralmente buttato giù da un balcone lanciandosi dal secondo piano. Mentre saltava si è portato dietro anche l’inferriata del terrazzino. Un gesto istintivo che forse gli ha salvato la vita. E' stato trasferito al reparto di Ortopedia del Policlinico per una grave frattura al piede. Prima però è stato sentito dai poliziotti. Avrebbe dato una versione alquanto sommaria dell’accaduto.

Il movente del fatto di sangue potrebbe essere legato all'occupazione abusiva della casa popolare. Uno dei tasselli cruciali è quello di capire se nella sparatoria è coinvolta una terza persona