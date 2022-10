Comiso - E' successo nella frazione comisana di Pedalino, ma in territorio di Vittoria. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi all'indirizzo di un cittadino albanese, classe 1983, con regolare permesso di soggiorno.

L’uomo è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato al Guzzardi di Vittoria. Le Forze dell’Ordine stanno cercando di chiarire la dinamica dell’episodio. Indagini in corso.