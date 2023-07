Sparatoria a Donnalucata, ferito un giovane

Scicli - Sparatoria stamani all'alba alla periferia di Donnalucata.

Una lite tra due tunisini è sfociata in un fatto di sangue.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 4.30 in contrada Dammusi, a monte di Donnalucata, in prossimità di una cabina elettrica che sarebbe abitata da tunisini. Non si conoscono i motivi della lite. Uno dei due, armato di pistola, ha sparato all’indirizzo dell’altro, colpendolo al fianco.

Il ferito è un giovane di 36 anni e si trova ricoverato all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Le sue condizioni sono gravi, ma non corre pericolo di vita. Si è sulle tracce della persona che ha sparato. I carabinieri della Compagnia di Modica conducono le indagini.