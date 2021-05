Sparatoria a Milano: carabiniere mira al cane ma prende una donna VIDEO

Milano - Si sentono due spari, si vede la gente che corre spaventata in uno dei video pubblicati sui social e girati da chi stanotte era presente alle colonne di San Lorenzo, dove un carabiniere - come reso noto dai militari - ha sparato a un cane. Nel caos scoppiato una donna di 31 anni è rimasta ferita dai colpi di arma da fuoco quando un militare - come riportato dalla stessa Arma - ha sparato a un pitbull che gli era stato aizzato contro. La donna è stata colpita alla coscia destra e alla coscia sinistra e portata in codice giallo al Policlinico.

In un intervento di poco precedente, sempre nella zona delle Colonne di San Lorenzo, per disarmare un ragazzo armato di roncole, i carabinieri hanno prima usato lo spray e poi hanno sparato ferendolo a una coscia. Il giovane è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. In un altro video girato dai ragazzi si sentono ancora degli spari, e i giovani che urlano insulti al carabiniere, qualcuno che dice 'riprendete tutto', e infine un'altra persona che grida 'hanno sparato alla ragazza, cosa le hanno fatto?'. Su Instagram c'è anche una foto della gamba sinistra della ragazza da cui cola del sangue. Il delirio.