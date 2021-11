Vittoria - Sparatoria in serata a Vittoria. Ignoti hanno sparato a un uomo ferendolo. La vittima dell'agguato si trova ricoverato in ospedale. Indagano i carabinieri.

L'agguato in via Rosolino Pilo. La vittima è nota alle forze. Non è in pericolo di vita. L'uomo è un pregiudicato. E' stato sottoposto in serata a intervento chirurgico.