Sparatoria alla prima comunione, grave brigadiere colpito: c'è il VIDEO

Acireale - Un carabiniere di 43 anni è stato ferito gravemente al collo con un colpo di pistola ieri, durante una lite scoppiata sul sagrato della chiesa di Santa Maria Ammalati ad Acireale, mentre all’interno si celebravano le prime comunioni dei bambini. Il vicebrigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, fuori servizio, era lì per quella di suo figlio ed è intervenuto per aiutare una pattuglia di colleghi a sedare una lite furibonda, scoppiata all’esterno tra due famiglie e che ha coinvolto in tutta una decina di persone: nella rissa è stato raggiunto da un proiettile esploso da un 69enne, che ha estratto la pistola.

La funzione religiosa era trasmessa in diretta Facebook dalla pagina della parrocchia e, nel video che alleghiamo, si sente il colpo d'arma da fuoco che scatena il panico tra i fedeli. Il sottufficiale è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove sarà sottoposto nelle prossime ore a un delicato intervento chirurgico; mentre l’uomo che ha sparato è stato arrestato, con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco, e condotto in carcere.