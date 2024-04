Vittoria - Un episodio dai contorni nebulosi su cui indagano le forze dell'ordine. Una sparatoria si è consumata stamani, 25 aprile, a Vittoria. Al momento non si hanno altri particolari sul fatto delittuoso se non che un uomo, pare appartenente al clan Dominante, è stato attinto da due colpi d'arma da fuoco in campagna.

La vittima dell'intimidazione è ricoverato in ospedale a Vittoria.