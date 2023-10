Sparatoria in strada dopo una lite davanti a un bar: 2 morti

Valguarnera, Enna - Prima il litigio per strada e poi l'omicidio. È accaduto a Valguarnera Caropepe, piccolo centro della provincia di Enna, dove è stato ucciso Salvatore Scammacca, di 43 anni. Scammacca, mentre era a bordo della sua automobile, è stato raggiunto per strada da alcuni colpi di pistola. L'uomo che ha esploso i colpi sarebbe stato già identificato dai Carabinieri che lo stanno cercando. Si tratta del cinquantunenne Guglielmo Ruisi, anche egli di Valguarnera. Diffusa la foto dell'uomo di cui proseguono le ricerche. Mezz'ora prima dell'agguato Scammacca, operaio edile residente in paese, era stato protagonista di un acceso litigio nei pressi di un bar con Ruisi. La vittima ha perso il controllo dell'auto e ha investito una donna e un commerciante ambulante di frutta. La donna, Nunzia Arena, 86 anni, è deceduta all'ospedale Santa Elia di Caltanissetta, dove era stata ricoverata.