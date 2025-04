Spari a Roma, un uomo e una donna uccisi in via Prenestina: caccia a due killer in moto

Roma - Spari a Roma. Un uomo e una donna sembra di nazionalità cinese sono stati colpiti nella tarda serata di lunedì in via Prenestina 70. All'arrivo dei soccorritori erano entrambi già deceduti. La coppia è stata presa di mira all'altezza del Pigneto, sotto la tangenziale Est, nei pressi della sua abitazione. I militari dell'Arma stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la vicenda. Non è chiaro se si tratti di un regolamento di conti o di una rapina.

Gli investigatori danno la caccia ad almeno due persone che sono fuggite in sella a una moto dopo aver sparato alcuni colpi di pistola contro le vittime che forse stavano rincasando. Nonostante l'intervento di personale medico dell'Ares 118 sono morte. Nella stessa zona negli anni scorsi sono stati commessi l'omicidio di una giovane cinese e poi anche di un papà con una bambina in braccio, deceduta anche lei, da parte di due malviventi, uno dei quali si tolse la vita qualche giorno dopo.