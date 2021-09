Spari dallo scooter, una 24enne ferita, la fuga in auto, l’incidente

Gela - C’è un arresto per la sparatoria di ieri pomeriggio a Gela, che ha ferito una 24enne in circostanze ancora misteriose. Uno dei due aggressori è attualmente in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, a cui dovrà raccontare con chi era con lui a bordo del motorino che ha fatto fuoco e i motivi di questo gesto in pieno. Rischia l’accusa di tentato omicidio.

Gli inquirenti, però, non sono pienamente convinti del racconto della giovane: mentre era alla guida di una Fiat Panda insieme a un’amica, sarebbe stata inseguita da uno scooter con a bordo due uomini, che hanno esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali l’ha raggiunta a un braccio. Nel disperato tentativo di fuggire ha accelerato, andando a scontrarsi frontalmente con un’altra auto all’altezza della stazione ferroviaria.

E’ stato proprio l’automobilista a chiamare 118, mentre sul posto arrivava Guardia di finanza e Polizia. La ragazza è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Vittorio Emanuele”: ricoverata in chirurgia, non è in pericolo di vita. Al momento non si esclude nulla: gli investigatori stanno vagliando anche altre ipotesi di reato, ancora sotto stretto riserbo.