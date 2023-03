Sparo contro il vetro del palazzo, nell'appartamento delle studentesse

Palermo - Un colpo di carabina sparato dal palazzo di fronte. E' accaduto a Palermo, questa mattina, in un appartamento al quinto piano del palazzo al civico 52 di via Gabriele D'Annunzio, nel quartiere Unità d'Italia, a pochi passi da via Libertà. Le due studentesse universitarie che hanno preso in affitto l'appartamento sono ancora sotto shock. La più giovane si stava truccando in camera da letto quando ha sentito un rumore sordo. Si è girata e ha visto la porta finestra forata e i vetri all'interno.

Per pochi centimetri il proiettile non l'ha colpita prima di finire contro il muro e poi sul pavimento. Nell'attraversare il vetro-camera, il proiettile ha perso potenza e non si è nemmeno conficcato nella parete. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato sparato da una carabina ad aria compressa. "E' corsa da me disperata chiedendo aiuto - racconta la coinquilina - Abbiamo subito chiamato la polizia e il portiere". Salvatore Abinanti è stato il primo a soccorrere le due studentesse. Il proiettile è entrato nella camera della più giovane, al primo anno a Palermo. L'amica invece sta per laurearsi. La telefonata al numero unico per le emergenze è arrivata alle 7.34. Sul posto sono intervenute le volanti della questura e gli specialisti della polizia scientifica che hanno repertato il proiettile e tracciato una possibile traiettoria unendo il punto dove ha colpito il muro con il foro sul vetro. L'ipotesi più probabile è che il colpo di carabina sia partito dal palazzo di fronte, dove ha abitato Libero Grassi, l'imprenditore assassinato dalla mafia per essersi opposto al pizzo. In quello stabile in un appartamento sono in corso lavori di ristrutturazione.

"Il punto dove ha colpito il muro della camera è a un'altezza inferiore a quella del foro sul vetro", sottolinea la studentessa laureanda. Di certo quindi chi ha sparato non era in strada. La polizia, in attesa della relazione della scientifica sulla traiettoria del proiettile e sul tipo di arma che ha sparato, ha sentito la ragazza, il portiere del palazzo e ha acquisito tutti i filmati delle telecamere di via D'Annunzio.