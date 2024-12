Speleologa bloccata, medico che l'ha soccorsa: È spaventata, ha detto che non andrà più in grotta

Bergamo - Il dottor Rino Bregani è stato il primo a soccorrere Ottavia Piana, la speleologa bloccata a oltre 500 metri di profondità nell'Abisso di Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. La donna ha riportato almeno quattro fratture e è «Molto spaventata, ha detto che non andrà più in grotta».

Ottavia Piana ha 32 anni, è caduta da un’altezza di circa cinque metri procurandosi varie ferite alle gambe, al viso e al torace. Le difficoltà a soccorrerla non dipendono tanto dalla profondità della grotta, quanto dal fatto che il luogo in cui si trova è inesplorato e ancora poco conosciuto, e dal fatto che Piana non può muoversi autonomamente al suo interno per uscire: per estrarla bisogna far passare nella galleria una barella, e di conseguenza allargare il passaggio con delicate operazioni che richiedono degli esplosivi.

Piana si trovava nella grotta proprio per esplorarla: fa questo lavoro da anni, conosce bene la zona ed era impegnata insieme ad altri otto speleologi nel Progetto Sebino, per completare una mappa geomorfologica delle aree ancora sconosciute di quella zona. Era già rimasta bloccata in quella stessa grotta nel 2023, per quasi 48 ore: questa volta è probabile che dovrà restarci di più. È caduta mentre risaliva da un’esplorazione: le si è staccato un appiglio ed è atterrata di schiena, precipitando per qualche metro e ferendosi in vari punti del corpo. Corrado Camerini, coordinatore del Soccorso Alpino Speleologico lombardo, ha detto a Repubblica che in quel punto la roccia è calcarea e ha al suo interno dei blocchi di selce, una roccia molto dura e compatta: se il calcare si erode i blocchi di selce si staccano e si perde l’appoggio. L’allarme per la caduta di Piana è stato dato intorno alle 22:30 di sabato e domenica è stata raggiunta da medici e infermieri che l’hanno immobilizzata. Si trova più o meno a sei ore di cammino dall’ingresso della grotta, a circa 3-400 metri di profondità, ed è in condizioni stabili. Secondo Camerini sarà difficile riuscire a estrarre Piana dalla grotta prima di martedì, data la complessità delle operazioni per soccorrerla.