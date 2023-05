Sta a Ragusa il ladro di bagagli dell'aeroporto di Catania. VD

Catania - Un 24enne è stato denunciato per furto dopo avere portato via un bagaglio dall’aeroporto Fontanarossa di Catania. Il giovane, di origine della Guinea ma residente in provincia di Ragusa, è stato individuato dai carabinieri dopo la denuncia della scomparsa di un voluminoso trolley dal nastro trasportatore da parte di un 40enne catanese. Dall’analisi delle immagini registrate dai servizi di videosorveglianza dell’area di ritiro bagagli, i militari hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto.

Nel video, infatti, si vede il 24enne – appena atterrato dall’aeroporto di Verona – che, dopo avere adocchiato il bagaglio, si guarda intorno e poi prende il trolley dal nastro trasportatore e si allontana. Così, i carabinieri hanno continuato a seguire i suoi spostamenti dalle immagini registrate e hanno scoperto che si era diretto verso la fermata dei pullman per Ragusa, dove risiede pur lavorando in una fabbrica del Messinese. Recuperata, la valigia è stata restituita al legittimo proprietario.

Il 24enne è stato denunciato.