Stalking, ex portiere del Messina evade dai domiciliari: ora è in carcere

Messina - Doppia evasione dai domiciliari a cui era costretto per stalking. E così Domenico Cecere (foto), 48enne procuratore di calcio ed ex portiere del Messina in Serie B, stavolta è finito in carcere. Gli era stato notificato un divieto di avvicinamento alla donna perseguitata ma, dopo una serie di violazioni, la misura era stata aggravata con gli arresti domiciliari nell’abitazione di un conoscente. Da qui, secondo i pm, l’uomo sarebbe però evaso per almeno due volte. Per questo, l’ulteriore stretta alla misura detentiva.