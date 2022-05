Statale Modica-Pozzallo: a fuoco camion carico di polli, tutti morti

Modica - Sarebbe stato un guasto ai freni a provocare l'incendio che si è sviluppato nel vano motore di un camion che trasportava polli, questa mattina, sulla statale Modica-Pozzallo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i vigili del fuoco del distaccamento di Modica, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Le fiamme, però, avevano già avvolto tutto il mezzo e ucciso gli animali chiusi nelle loro gabbie. Indagini in corso per accertare le esatte cause e la dinamica del rogo.

